“Не намагайтеся відновити пристрій”: Xiaomi прокоментувала масовий збій з оновленням

29 лютого користувачі смартфонів Xiaomi Redmi і Poco зіткнулися з перетворенням пристроїв в “цеглину” після свіжого апдейту. При спробі оновитися до останньої версії MIUI 14 або HyperOS телефони переставали працювати.

Через кілька днів представництво Xiaomi повідомило, що компанія видалила оновлення, яке спричиняє проблеми з роботою пристроїв.

Експерти рекомендують власникам не вирішувати проблему самостійно, оскільки це призведе до втрати всіх даних, включно зі збереженими паролями, фото і відео. Xiaomi підтвердила, що збій був викликаний помилкою в оновленні ОС, який змушував смартфони постійно перезавантажуватися. За даними компанії, таке відбувалося на “невеликій кількості пристроїв”. Виробник не згоден із твердженням, що проблема є масовою.

Xiaomi в курсі ситуації, пов’язаної з оновленням системного компонента, який спричинив постійні перезавантаження на невеликій кількості пристроїв. Це оновлення було видалено з онлайн-джерел.