Штучний інтелект навчили передбачати дату смерті людини з вірогідністю 78%

Штучний інтелект life2vec використовує дані близько шести мільйонів людей, що містять хронологію їхнього життя від народження і до самої смерті. Стверджується, що дані були надані офіційним статистичним агентством Данії і повністю анонімні.

Поточна версія системи пророкує очікувану дату смерті з точністю близько 78%. Однак навряд чи цей інструмент коли-небудь дійсно буде придатний для масового поширення.

Передбачувана дата і причина власної смерті – аж ніяк не та інформація, яку більшість людей хотіли б знати. Проте за появи такої можливості багато хто з них не зміг би стримати цікавості.

Витоки подібних даних можуть використовуватися для маніпуляцій і залякування, а також і зовсім зруйнувати психіку чутливих людей: яка може бути мотивація продовжувати жити далі, якщо машина стверджує, що ви помрете з імовірністю 78% через два роки?

Дослідники заявляють, що подібні алгоритми демонструють небезпеку неконтрольованого розвитку штучного інтелекту.