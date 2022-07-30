Українці можуть подати заяву на пенсію та перевірити свій стаж на сайті ПФУ: які ще послуги доступні

Пенсійний фонд України забезпечує громадянам дистанційний доступ до цілої низки сервісів. Скористатися ними українці можуть відвідавши портал електронних послуг ПФУ. Для цього необхідно лише пройти реєстрацію через державний застосунок «Дія» з використанням технології верифікації BankID.





Як розповіли в Пенсійному фонді, портал електронних послуг дозволяє перевірити дані про стаж громадянина, подати звернення чи заяву на призначення пенсійних виплат, замовити пенсійне посвідчення тощо. Та це ще далеко не весь перелік послуг, які українці можуть отримати не встаючи з дивану. Зокрема на порталі ПФУ можна скористатися такими сервісами:

отримання довідок із підтверджуючим QR-кодом (довідки формы ОК-5 та ОК-7, про доходи пенсіонерадля оформлення субсидії, довідка про розмір пенсії, виписка з реєстру застрахованих осіб);

отримання виписки з цифрового реєстру листків непрацездатності;

перегляд прогнозованої суми майбутньої пенсії за допомогою спеціального «Пенсійного калькулятора»;

перегляд та корегування анкети громадянина в електронному реєстрі застрахованих осіб;

увімкнення послуг безкоштовного інформування про призначенняпенсії, її перерозрахунок, актуальний страховий стаж, сплату прцедавцем страхового внеску тощо за допомогою СМС-повідомлення.

Всіма цими послугами пенсіонери України можуть скористатися за допомогою свого смартфона, планшета чи комп’ютера. Завдяки порталу електронних послуг стареньким більше не потрібно йти до філії пенсійного фонду за кожною довідкою чи випискою. Адже чимало українців похилого віку мають проблеми зі здоров’ям і не можуть навіть вийти з дому, не те що вистоювати довжелезні черги в державних установах.

Нагадаємо, що нарахування пенсій за липень у ПФУ вже завершили. Станом на 25 липня було профінансовано виплати на суму 50,2 млрд. грн. Варто зауважити, що цього місяця на утримання громадян похилого віку держава виділила на 1 млрд. грн менше, ніж у червні.