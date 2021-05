Для чого і як зашифровувати USB-флешки

Флешка – зручний накопичувач, з яким часто довіряють комерційні таємниці та конфіденційну інформацію. Пристрій досить компактний, щоб покласти його в невелику кишеню або причепити до ключів. Але маленький носій так само легко втратити разом з усіма даними. Якщо не хочете, щоб особисте листування і робоча документація стали надбанням громадськості або зловмисників, флешку варто зашифрувати.





Що і для чого шифрувати

Майже у кожного користувача є інформація, розголошення якої він хотів би уникнути: приватне листування, особисті фото, паролі, робочі документи або платіжні реквізити, за якими можна оплатити товари і послуги в мережі.

Якщо на флешці є хоч якась особиста або важлива робоча інформація, її краще зашифрувати

Розроблено безліч криптографічних програм, за допомогою яких можна зашифрувати флешку, але нам підходять далеко не всі. Додаток має встановлюватися тільки для кодування файлів. Припустимо, USB Flash ми використовуємо на комп’ютерах X, Y і Z. Якщо для роботи з накопичувачем потрібно ставити програму А на всі три ПК, вона не годиться. Розшифровка повинна проводитися швидко, автоматично, без встановлення додаткового ПЗ, по введенню пароля.

BitLocker To Go

Додаток прийшов на зміну TrueCrypt, у якого виявлені критичні проблеми з безпекою і збереженням даних. У програми відкритий вихідний код і прозорі алгоритми шифрування.

BitLocker може закодувати будь-який логічний диск у Windows, MacOS, операційних системах сімейства UNIX / Linux. Користувач вибирає алгоритми шифрування. Рекомендується залишити налаштування за замовчуванням.

На офіційному сайті Microsoft зазначено, що BitLocker не підтримується у Windows 10 Домашня. З усіма іншими версіями Windows 7-10 програма працює. До багатьох з них вже інтегровано ПЗ BitLocker. А функція шифрування включається вибором відповідного пункту в контекстному меню, що викликається кліком правої кнопки миші по значку флешки в провіднику.

Майте на увазі: основна утиліта – BitLocker Anywhere, а доповнення BitLocker To Go якраз шифрує флешки та інші знімні накопичувачі.

USB Safeguard

Це портативна і компактна утиліта, якій не потрібне встановлення. Розмір дистрибутиву – близько 0,5 Мбайт. Вона кодує флешки, карти пам’яті, інші накопичувачі, правда, в безкоштовної версії підтримуються носії ємністю до 2 Гбайт. Зате програма використовує надійний алгоритм шифрування AES з 256-бітовим ключем.

Майте на увазі, при першому використанні утиліта форматує Flash – не забудьте зробити резервні копії даних.

Додаток копіюється на накопичувач, після чого користувач вводить і підтверджує пароль і підказку (опційно). Програма автоматично блокує носій при неактивності користувача, при відключенні накопичувача від ПК.

Апаратне шифрування

Компанія Kingston Digital і ряд інших розробників продають накопичувачі, в які вже інтегровані апаратні механізми шифрування. Криптографічні алгоритми досить надійні. Доступ до зашифрованого диска здійснюється по введенню пароля, до того ж ці накопичувачі не залежать від операційної системи комп’ютера, ніякого додаткового програмного забезпечення встановлювати не потрібно.