Названо кращі голосові помічники для Android та ПК

Якщо власникам пристроїв з iOS завжди готова допомогти Siri, то у власників гаджетів з Android є можливість вибрати свого голосового помічника.





Штучний інтелект – це більше не вигадка з розділу «Наукова Фантастика на третій полиці». Роботи вже давно проникають у будинки людей під виглядом розумних колонок і мобільних додатків для смартфонів. За останні роки багато компаній серйозно просунулися в розробці штучного інтелекту. Електронні асистенти стали набагато більш функціональними, і тепер виробники розважаються тим, що «зіштовхують їх лобами», намагаючись зрозуміти, який голосовий помічник розумніший.

Найбільш розумним з електронних асистентів довгий час була Siri – що й не дивно, адже Apple доводила програму до розуму цілих 6 років. У 2019 IQ Loup Ventures протестували голосових помічників і з’ясували – Google Assistant розуміє більше питань, ніж конкуренти і дає найбільш розгорнуті та зрозумілі відповіді. На другому місці Siri від Apple, третє місце дісталося Alexa від Amazon. Справедливості заради, трійка лідерів показала близькі результати, тому явного лідера тут немає.

Тим часом кількість голосових помічників не обмежена перерахованими вище варіантами. Їх більше, а про кращих розказано в нашому огляді.

GOOGLE ASSISTANT

Досить швидко в компанії Google перейшли від розробки Now до створення Assistant. Перший проект зараз вважається закритим, тоді як другий активно розвивається. Асистент всесвітньо відомого пошуковика зберігає у себе на сервері всі діалоги з користувачем. Робить програма це для саморозвитку і пошуку ключових понять. Поступово помічник все сильніше адаптується до стилю мовлення людини, напрацьовує широку базу відповідей.

Спочатку було анонсовано, що Google Assistant буде доступний тільки на флагманських смартфонах. Зараз будь-який користувач Android може скористатися послугами Асистент Google. Спочатку англомовний, він тепер без зусиль розуміє українську мову і виконує безліч функцій – запуск музики, відкриття додатків, пошук потрібної інформації, конвертація валют, пошук маршрутів і потрібних місць поблизу. Істотною перевагою Асистента є вміння дзвонити абонентам телефонної книги, відправляти повідомлення по електронній пошті або смс.

А ще Google Assistant вміє включати ліхтарик – дрібниця, а приємно.

ROBIN

Додаток «Робін» вважається кращим голосовим помічником для водія. Автомобілісту не доведеться відривати руки від керма, щоб написати СМС-повідомлення, зробити дзвінок або отримати інформацію про погоду. Інтелектуальний асистент прекрасно справляється з такими завданнями, як пошук актуальних новин і перевірка непрочитаних повідомлень в соцмережах.

Родзинкою інтелектуального асистента Robin є його неабияке почуття гумору. Помічник завжди готовий порадувати автомобіліста анекдотом, а в плані кумедних відповідей дасть фору навіть «яблучній» Siri. Маркетологи фірми Audioburst, що розповсюджує Robin – теж гуморні хлопці, адже інакше вони б точно не змогли створити такий ось шедевральний трейлер:

ОКЕЙ, БЛОКНОТИК

Функціонал програми «Окей, Блокнотик!» невеликий – назвати його повноцінним інтелектуальним асистентом не можна. Створювати голосом замітки і нагадування – це все, що дозволяє користувачеві додаток «Окей, Блокнотик!». Судячи з того, що програма має відмінні оцінки і масу позитивних відгуків у Google Play, зі своїм скромним завданням вона справляється на 5 +.

Розробник додатку Д. Лозенко зазначає, що «Окей, Блокнотик!» є аналогом колись популярної мобільної програми «Пам’ятати все». Зараз додаток «Пам’ятати все» закинуто, тому гідних альтернатив «блокнотик» в Google Play немає.

Функціонал програми «Окей, Блокнотик!» можна трохи розширити за рахунок встановлення плагінів. Наприклад, за допомогою додаткового софту вдасться додати синхронізацію із завданнями Google.

AMAZON ALEXA

Компанія Amazon містить чи не найбільшу кількість інтернет-серверів в світі. Такий дисковий простір гріх не використовувати для обробки якихось серйозних завдань. Саме тому одного разу на світ з’явився голосовий помічник Amazon Alexa. У той час це був єдиний асистент, який не просто відповідав користувачеві на завчені фрази, а розмовляв з ним.

Помічник отримує доступ до різних функцій смартфона. Йому не складає труднощів змінити яскравість підсвічування екрану, відтворити якусь пісню або кому-небудь подзвонити. Також він здатний черпати контент з різноманітних онлайн-сервісів, і це не обов’язково повинні бути фірмові проекти від Amazon.

Зараз Alexa вважається одним з найрозумніших голосових помічників. Працює додаток в основному на флагманських девайсах, та й то не на всіх. В основному голосовий помічник створювався для смарт-динаміків – окремих пристроїв, що встановлюють у вітальні або на кухні. На жаль, українською мовою цей асистент розмовляти не хоче. Якщо згадувати про обмежені ресурси американської компанії Amazon, то навряд чи варто чекати в найближчому майбутньому появи української мови.

VANI – особистий голосовий помічник під час дзвінків

Додаток, що допомагає відповідати на вхідні дзвінки та повідомлення за допомогою голосових команд. Програма актуальна насамперед для тих користувачів, у кого не завжди є можливість відповісти на дзвінок або повідомлення, взявши в руки телефон.

Потрібно пояснити, що Vani – не універсальний голосовий помічник. Він не вміє запускати на прохання користувача додатки, відповідати на питання або шукати інформацію в інтернеті. Програма розуміє кілька команд і служить виключно для допомоги при вхідних дзвінках й повідомленнях. Вона вміє вимовляти ім’я абонента і реагує на команди для відповіді на дзвінок або скинути його. Користувач може налаштувати власні слова-команди в налаштуваннях голосового асистента.

Одна з корисних особливостей помічника – ідентифікація абонента на ім’я. Це дозволяє відхиляти дзвінки з невідомих номерів і відсівати спамерів.

З мінусів голосового помічника Vani потрібно відзначити, що працює він тільки на пристроях з операційною системою Android 7.0 і вище.

МІРІ – розумний голосовий помічник

Розробник позиціонує додаток як інтелектуального помічника для водіїв, який може прокласти шлях, відповісти на дзвінок, відправити повідомлення, якщо у користувача зайняті руки. Насправді Мірі пропонує набагато більше можливостей. За функціональністю цей головою асистент цілком справляється з основними обов’язками інтелектуального помічника. Мірі не розкаже анекдот або казку, але може знайти по голосовому запитом потрібну інформацію в інтернеті, показати погоду або відкрити в браузері сторінку з новинами. Програма також вміє відтворювати музику, включати і відключати Bluetooth, відкривати додатки.

До переваг Мірі варто віднести відмінне відмінне розпізнавання мови.

Голосові помічники на ПК

Управління комп’ютером теж можна здійснювати за допомогою віртуального асистента – хоча, на жаль, лише деякі користувачі знають про це.

Windows 10 оснащена повноцінним інтелектуальним асистентом Cortana, здатним виконувати по голосових запитах користувача масу завдань – шукати і запускати файли на комп’ютері, робити нотатки і примітки в календарі, налаштовувати систему.

На жаль, у Cortana є великий недолік: вона не розуміє української і не говорить на ній. Cortana на 2021 рік володіє всього 14 мовами. Природно, з часом вона освоїть українську та інші мови – але, чи довго вітчизняним користувачам «чекати з моря погоди», ніхто не знає. Тому поки варто звернутися до сторонніх голосових помічників для комп’ютерів – варіанти є.

Серед найбільших асистентів на ПК ще варто назвати:

Ok Google для ПК

Speaker – голосове управління комп’ютером

Siri на комп’ютер

Typle – голосове управління комп’ютером

Typle – простенька утиліта для Windows 7, 8 і 10. Функціонал вельми обмежений: програма може відкривати файли і додатки, але при цьому не здатна, скажімо, керувати музичним програвачем. Завдяки просунутої технології розпізнавання мови може працювати навіть з бюджетними мікрофонами.

Висновок

Незабаром власників гаджетів з Android чекає нелегкий вибір. Розвиток голосових помічників йде повним ходом. Windows обіцяють перенести Cortana на інші платформи і навчити її іншим мовам. Дивуватися цьому не слід, адже голосові асистенти – це не тільки весело, але і дійсно зручно.