Обзор беспроводной зарядки Xiaomi Mi Wireless Charging Pad

Беспроводные ЗУ — настоящий тренд последних лет. С их помощью можно восполнить запас энергии в планшете, смартфоне, смарт-часах, наушниках вдали от розеток и электричества. Никаких проводов и лишних деталей: магнитное поле создает ток внутри катушки вашего гаджета, благодаря которому он и заряжается. На пике популярности — беспроводная зарядка Xiaomi Mi Wireless Charging Pad. Стильная, мощная и компактная, она станет незаменимым аксессуаром и поможет оставаться на связи в любых условиях, будь то туристический поход, длительная поездка или экстремальное путешествие.





Особенности Mi Wireless Charging Pad

Беспроводное зарядное устройство подходит для работы с любыми гаджетами стандарта Qi. Изготовленное в форме небольшой круглой подставки, оно невероятно удобно в использовании и занимает минимум места. С помощью ЗУ можно восполнить запас энергии в смартфонах (например, Xiaomi, Samsung, iPhone), «умных» часах, беспроводных гарнитурах. Инновационный прибор автоматически определяет уровень заряда в гаджете и отключается для экономии электроэнергии при завершении работы.

Беспроводная зарядка Сяоми изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава с добавлением силиконовых вставок. Ей не страшны перепады температуры, неблагоприятные погодные условия, незначительные падения и мелкая тряска. Привлекает внимание и лаконичный дизайн, выполненный в одном цвете. Благодаря своим небольшим размерам (90 х 90 х 15 мм при весе в 100 грамм) ЗУ легко помещается в кармане, поэтому его можно носить с собой в течение дня и не испытывать дискомфорт. Разработчики оборудовали прибор защитой от короткого замыкания, перегрева и перепадов напряжения, что сводит к нулю риск поломок.

Mi Wireless Charging Pad работает в двух режимах — стандартном (5 Вт) и ускоренном (7,5/10 Вт). Благодаря этому можно восполнить запас энергии даже в самом мощном аккумуляторе всего за 30-40 минут. В зарядном устройстве использован современный метод магнитной индукции. Прибор включается в работу даже на расстоянии 4-х миллиметров от нужного гаджета, поэтому можно заряжать смартфон, не вынимая его из защитного чехла. Само зарядное устройство питается через USB Type-C и имеет высокий ресурс, поэтому его можно брать с собой даже в самые долгие путешествия.

Подведем итоги

Xiaomi Mi Wireless Charging Pad — беспроводное зарядное устройство нового поколения, в котором все продумано до мелочей. Пользователей наверняка порадуют небольшие габариты ЗУ, минимальный вес, высокая надежность и хорошие технические характеристики. При этом стоимость зарядки более чем демократична (около 500-600 гривен, в зависимости от магазина), поэтому нет смысла переплачивать за устройства других брендов, имея под рукой крутой девайс от опытных и вездесущих китайцев.