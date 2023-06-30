Створена 3D-модель затонулого «Титаніка»: використано 700 000 фотографій з різних ракурсів

Про тихоокеанського лайнера «Титанік», який затонув у 1912 році, знову заговорили у зв’язку з трагедією підводного човна «Титан». Цю історію ми добре знаємо за однойменним блокбастером Джеймсома Кемерона, але більша частина сюжету фільму заснована на домислах, що визнають самі творці.

Пролити нове світло на «Титанік» має документалка, яку знімають компанії Magellan та Atlantic Productions. Для цього вони зробили перше в історії 3D-сканування затонулого лайнера, що лежить на дні Атлантичного океану. Тривимірна модель показує те, що залишилося від корабля, до дрібних деталей. Можна розглянути статуї з великої зали, які не розбилися під час падіння на дно, та різні запчастини, розкидані навколо місця аварії.

Експерти кажуть, що дрони, що дистанційно керуються, провели на дні більше 200 годин, досліджуючи затонулий корабель по всій його довжині і ширині. У процесі було зроблено 700 тисяч фотографій, які об’єднали для створення 3D-моделі. Це був найскладніший проект, над яким вони працювали. «Глибина майже 4000 метрів — виклик плюс є підводні течії, і ми нічого не повинні чіпати, щоб не пошкодити уламки. При цьому потрібно сфотографувати всі деталі – навіть бруд на поверхні об’єктів, щоб зробити сканування повним», – сказав ВВС Герхард Зайферт, один із керівників Magellan.

Більше відео з результатами сканування можна переглянути на каналі Magellan на YouTube . На жаль, вони не є інтерактивними. Проте на 2024 рік заплановано документальний фільм, де всі плани катастрофи зберуть у єдиний 3D-об’єкт.