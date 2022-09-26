Іранські дрони — чим небезпечні, чому їх важко збити

Росіяни почали масово використовувати іранські дрони Shahed-136, Shahed-131 та Mojahed. Армія РФ перефарбовує дрони, та міняє напис на «Герань 2», видаючи цю техніку зав власну зброю. Замість ракет агресор перейшов на баражуючі припаси. Вони завдають багато мороки жителям міст та військовим.

БПЛА іранського виробництва можуть змінювати маршрут і є керованими дронами. Оскільки ЗСУ не мають достатнього досвіду у «приземлені» цих дронів, то поки що дуже важко збивати їх у небі. Ті, що вдається збити силами ППО потім неможливо досліджувати далі. Така зміна стратегії ворога може свідчити про те, що в нього залишилось мало ракет у запасі.

БПЛА мають обмежений радіус дії, запускаються із катапульти. Літають низько, тому збити їх складно. Ускладнює роботу ЗСУ і відсутність необхідної інформації: технічні характеристики, особливості збірки. Саме через це українські військові обмінюються даними з Ізраїлем. Ті також свого часу відбили кілька таких атак.

Дрони запускають у тил, щоб знищувати військові об’єкти та тероризувати населення. На щастя, їх добре чути, через шумні мотори БПЛА називають мопедами. Люди дійсно мають змогу заховатися в укриттях, тому що зброю чутно здалеку.

Shahed та Mojahed можуть активно шукати радари та атакувати стаціонарні цілі. Можливо, вони оснащені пасивною головкою самонаведення. Дрони-камікадзе у такому випадку небезпечно збивати зенітною зброєю.

Мова йде не лише про Бук-М1 та С-300, баражуючі припаси не можна збивати з гепардів, адже ті мають по дві установки РЛС. Дрони-камікадзе можуть передавати дані, що дуже небезпечно для ЗСУ.

Росія сподівалась, що іранські дрони допоможуть здобути перевагу на фронті. Країна мала всі шанси, але через те, що командування російською армією проходить не ефективно, то шансів на перемогу у ворога дуже мало.