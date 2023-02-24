Vivaldi для Android потужно прокачали. Можна відтворювати YouTube у фоновому режимі

З новим оновленням розробники серйозно прокачали Vivaldi для Android. У мобільного браузера з’явилося багато корисних функцій. І найпопулярніша з них – це можливість відтворювати ролики з YouTube у фоновому режимі. Так, вона працює навіть без передплати YouTube Premium.

За замовчуванням функцію деактивовано, її потрібно увімкнути у налаштуваннях. Після цього будь-які відео з YouTube почнуть відтворюватися при згорнутому додатку так, ніби у вас підключений Premium. З тією різницею, що Vivaldi не позбавляє реклами — вона залишиться на тих же місцях, де має бути в ролику на YouTube.

Ще одна маленька, але приємна фішка – відключення автоматичного відтворення відео під час завантаження веб-сторінок. Рекламні ролики зараз є на багатьох сайтах, і тільки-но ви заходите на сторінку, як вони відразу починають «кричати» і витрачати трафік. З апдейтом браузера автовідтворення зникне за умовчанням. Звичайно, за бажання його можна буде повернути через налаштування.

Не обійшлося і без змін. У новій версії сторінки почнуть вантажитися швидше, і загалом продуктивність браузера підвищиться. Інтерфейс краще масштабуватиметься під екран смартфона, для цього з’явилися окремі налаштування, які можна знайти в розділі спеціальних можливостей.

Випробувати нову версію Vivaldi 5.7 можна вже зараз на сторінці браузера Google Play.

Що таке Vivaldi

Vivaldi – це відкритий веб-браузер, який був розроблений з метою надання користувачам розширеного функціоналу та можливостей налаштування.

Браузер Vivaldi випускається на базі движка Chromium, що дозволяє йому працювати швидко та забезпечувати сумісність з більшістю додатків та розширень для Google Chrome. Однак, Vivaldi має багато відмінностей від Chrome, які забезпечують більшу зручність та персоналізацію користувачів.

Серед особливостей Vivaldi можна виділити:

можливість налаштування інтерфейсу, включаючи розміщення панелей та вкладок;

зручне керування вкладками, включаючи можливість швидко групувати та переміщувати їх;

можливість використовувати вбудований знімок екрану та редактор зображень;

вбудована підтримка збереження та синхронізації закладок, паролів та налаштувань між різними пристроями;

велика кількість корисних розширень та можливість використовувати розширення для Google Chrome.

Крім того, Vivaldi забезпечує високий рівень конфіденційності та безпеки, включаючи вбудовану блокування реклами та трекерів, а також підтримку шифрування HTTPS.

В загальному, Vivaldi є цікавим варіантом браузера для тих, хто шукає більше можливостей налаштування та персоналізації у своєму браузері.