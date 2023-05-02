Tinder планує піти з російського ринку до 30 червня

Match Group, материнська компанія популярного додатку для знайомств Tinder, планує повністю піти з Росії до 30 червня, йдеться у річному звіті компанії, який цитує Reuters.

Компанія заявила: “Ми віддані захисту прав людини. Наші бренди вживають заходів для обмеження доступу до своїх послуг в Росії і завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року”. Match Group також володіє іншими платформами знайомств, такими як Hinge і PlentyOfFish.

Раніше The Washington Post повідомляла, що, незважаючи на те, що багато західних компаній оголосили про намір піти з Росії, більшість з них все ще працюють в країні. Видання з’ясувало, що з 468 іноземних організацій, які планують піти, лише 211 фактично залишили російський ринок.