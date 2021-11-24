Softnews

Названо найпопулярніші паролі серед українців. Їх можна зламати за секунду

24.11.2021
1 хвилина на прочитання
Названо найгірші паролі в світі для захисту акаунтів

Єдиний захист наших облікових записів від шахраїв – це пароль. Але, як показує статистика, більшість українців не морочаться при його виборі та ігнорують елементарні правила безпеки в мережі.


Днями компанія NordPass опублікувала добірку найпоширеніших паролів по 50 країнах світу, які можна офіційно вважати найгіршими комбінаціями за 2021 рік.

Новини по темі

В Україні в топ-10 входять такі паролі 

  1. qwerty –  зустрічається 376,017 разів;
  2. 123456 –  337,382 разів;
  3. 123456789 –  184,934 разів;
  4. 1234567890 – 67,003 разів
  5. 12345678 – 60,750 разів
  6. qwerty123 – 58,387 разів
  7. qwertyuiop –  57,616 разів
  8. 1234567 – 57,390 разів
  9. password – 42,853 разів
  10. 1qaz2wsx – 34,232 разів
Всі ці паролі зламуються найпростішим методом перебору в спеціальних програмах за 1 секунду.

Також користувачі часто просто використовують в якості пароля зворотній відлік 987654321, такий пароль в Україні зустрічається 28,172 разів. Або просто не задумуючись вводять підряд символи з клавіатури – zxcvbnm

Осмислені слова починаються лише з 34 місця:

  • 34 місце: oksana – 5,258 використань;
  • 36 місце: ruslan –  4,754;
  • 37 місце: svetlana – 4,753;
  • 39 місце: nastya – 4,470.

Якщо ваш пароль схожий на одну з перерахованих вище комбінацій, настійно рекомендуємо змінити його на щось надійніше. Хороший пас має бути досить довгим, включити цифри, літери верхнього та нижнього регістру, а бажано ще й символи.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


24.11.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Windows

У Windows 10 та Windows 11 знайшли вразливість, яка дозволяє будь-кому стати адміном

23.11.2021
Death Stranding

Творець Metal Gear Solid та Death Stranding зніматиме фільми та серіали

23.11.2021

Мільйони користувачів Android завантажили ігри з небезпечним вірусом усередині

23.11.2021
Corsairs Legacy

В Steam розпочався 48 годинний марафон по українській грі Corsairs Legacy

23.11.2021
Back to top button