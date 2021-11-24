Названо найпопулярніші паролі серед українців. Їх можна зламати за секунду
Єдиний захист наших облікових записів від шахраїв – це пароль. Але, як показує статистика, більшість українців не морочаться при його виборі та ігнорують елементарні правила безпеки в мережі.
Днями компанія NordPass опублікувала добірку найпоширеніших паролів по 50 країнах світу, які можна офіційно вважати найгіршими комбінаціями за 2021 рік.
В Україні в топ-10 входять такі паролі
- qwerty – зустрічається 376,017 разів;
- 123456 – 337,382 разів;
- 123456789 – 184,934 разів;
- 1234567890 – 67,003 разів
- 12345678 – 60,750 разів
- qwerty123 – 58,387 разів
- qwertyuiop – 57,616 разів
- 1234567 – 57,390 разів
- password – 42,853 разів
- 1qaz2wsx – 34,232 разів
Також користувачі часто просто використовують в якості пароля зворотній відлік 987654321, такий пароль в Україні зустрічається 28,172 разів. Або просто не задумуючись вводять підряд символи з клавіатури – zxcvbnm
Осмислені слова починаються лише з 34 місця:
- 34 місце: oksana – 5,258 використань;
- 36 місце: ruslan – 4,754;
- 37 місце: svetlana – 4,753;
- 39 місце: nastya – 4,470.
Якщо ваш пароль схожий на одну з перерахованих вище комбінацій, настійно рекомендуємо змінити його на щось надійніше. Хороший пас має бути досить довгим, включити цифри, літери верхнього та нижнього регістру, а бажано ще й символи.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter