Названо найпопулярніші паролі серед українців. Їх можна зламати за секунду

Єдиний захист наших облікових записів від шахраїв – це пароль. Але, як показує статистика, більшість українців не морочаться при його виборі та ігнорують елементарні правила безпеки в мережі.





Днями компанія NordPass опублікувала добірку найпоширеніших паролів по 50 країнах світу, які можна офіційно вважати найгіршими комбінаціями за 2021 рік.

В Україні в топ-10 входять такі паролі

qwerty – зустрічається 376,017 разів; 123456 – 337,382 разів; 123456789 – 184,934 разів; 1234567890 – 67,003 разів 12345678 – 60,750 разів qwerty123 – 58,387 разів qwertyuiop – 57,616 разів 1234567 – 57,390 разів password – 42,853 разів 1qaz2wsx – 34,232 разів

Всі ці паролі зламуються найпростішим методом перебору в спеціальних програмах за 1 секунду.

Також користувачі часто просто використовують в якості пароля зворотній відлік 987654321, такий пароль в Україні зустрічається 28,172 разів. Або просто не задумуючись вводять підряд символи з клавіатури – zxcvbnm

Осмислені слова починаються лише з 34 місця:

34 місце: oksana – 5,258 використань;

використань; 36 місце: ruslan – 4,754;

4,754; 37 місце: svetlana – 4,753 ;

; 39 місце: nastya – 4,470 .

Якщо ваш пароль схожий на одну з перерахованих вище комбінацій, настійно рекомендуємо змінити його на щось надійніше. Хороший пас має бути досить довгим, включити цифри, літери верхнього та нижнього регістру, а бажано ще й символи.