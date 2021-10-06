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У стрічці Instagram з’являться довгі відео

06.10.2021
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У стрічках користувачів соціальної мережі Instagram з’являться довгі відео тривалістю 1 година. Про це повідомляє видання The Verge.


Таким чином, соціальна мережа відмовиться від сервісу IGTV, представленого в червні 2018 року. Тоді компанія планувала, що він зможе стати альтернативою YouTube, але сервіс так і не зміг стати популярним серед блогерів.

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У 2020 соціальна мережа запустила конкурента TikTok – Reels. Instagram намагається активно просувати цей сервіс, надаючи йому центральне місце в додатку і розміщуючи рекламу на Facebook.

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06.10.2021
Менше хвилини

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