“Дія” отримає вражаючий функціонал вже найближчим часом

Мобільний додаток «Держава і я» або ж «Дія» був створений спеціально для того, щоб кожен українець перестав бути заручником бюрократичної системи. Вже зараз у додатку можна завантажити свої персональні дані: паспорт, посвідчення водія, Bank ID та багато інших документів.





Віцепрем’єр Федоров надав невеличкий спойлер. Він розказав, що вже у найближчому майбутньому «Дія» розширить свої можливості. Вже зараз планують запустити можливість мати доступ до кредитної історії та судових справ. Також завдяки додатку українці зможуть оформляти субсидію чи пенсію в режимі онлайн, а ще:

подавати заяву до РАЦСу;

замовляти доставку водійського посвідчення поштою;

реєструвати новонароджених малят;

отримати довідку про несудимість.

Зміна міста реєстрації громадян — ще один документ, який планують додати до «Дія». Михайло Федоров особисто контролює цей проєкт, та щотижня перевіряє його готовність. Послугу зробили доступною для українців ще у травні, та вона не витримала роботи. У тестовому режимі виявили безліч порушень, тому зараз їх активно усувають.

Diia Summit — таку назву має послуга реєстрації, сьогодні вона є найпопулярнішою серед населення. Прив’язка до фактичного місця проживання дає змогу отримати медичну допомогу, субсидію, пільги, та будь-які документи/посвідчення.

Для обліку військовозобов’язаних створили спеціальну програму Military ID. Закупка спеціальних комп’ютерів для військкоматів допоможе наповнити реєстри. Вже тоді їх зможуть синхронізувати із місцями реєстрації.

Коли запустять кредитну історію та можливість отримати довідку про несудимість, громадяни країни, що встановили додаток зможуть значно швидше влаштовуватись на роботу, збирати необхідні документи. Адже «Дія» — це всі інстанції у вашому смартфоні. Тут немає черг та обідньої перерви.

Також вже зараз працюють над запуском електронних «ковід» сертифікатів, адже тестовий запуск програми також працює не бездоганно.