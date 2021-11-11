YouTube прибрав лічильник дизлайків. Користувачі розлютилися не на жарт

Фури з дизлайками більше не приїдуть: найближчими днями на Ютубі перестануть показувати лічильник “Не подобається”. Сама кнопка з пальцем вниз залишається, натиснути її, як і раніше, можна, проте загальну кількість «дизів» тепер зможе побачити тільки власник каналу.





Таке нововведення відеохостинг запровадив, прислухавшись до скарг авторів контенту. За їхніми словами, дизлайки активно використовуються для атаки на канали: коли група людей, навіть не дивлячись на відео, просто ставить «Не подобається» через неприязнь до автора ролика, або до теми, яка обговорюється у відео. Можна навіть замовити дизлайки, причому не дуже дорого.

Як сказав Метт Коваль, представник YouTube, скарги на диз-атаки надходили від блогерів-початківців, а для невеликих каналів такий харасмент особливо чутливий. Експеримент Google підтвердив, що при прихованні лічильника дизлайків цілеспрямоване заниження рейтингу проводиться рідше.

Однак звучать такі виправдання досить безглуздо. Навряд чи гігант на кшталт Google сильно прислухається до блогерів-початківців. Користувачі в мережі обговорюють інші причини: дизлайки могли не сподобатися великим гравцям: брендам, корпораціям, політикам. Наприклад, історичний рекорд по дизлайкам побило відео Rewind- 2018 від самого YouTube: сьогодні їх майже 20 млн. Також люди скаржаться на те, що нововведення сильно ускладнить фільтрацію контенту – раніше за співвідношенням лайків/дизлайків можна виявляти клікбейт, шахрайство або відверто безглузді огляди.

Втім, дизлайки ще залишаються корисним інструментом: їх кількість продовжує враховуватися при доборі рекомендацій.

До речі, саме відео з новиною про відміну дизлайків очікувано потрапило під таку ж атаку. Менше ніж за добу після публікації ролик зібрав 6.5 тисяч лайків та близько 17 тисяч дизів. А ще під ним з’явилися дивні позитивні коментарі: «Дякую за цікаву інформацію», які наштовхують на думку про те, що їх замовив сам YouTube.