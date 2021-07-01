Softnews

У Instagram з’являться платні функції

Розпочнеться все з ексклюзивних Сторіс

01.07.2021
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instagram

Деякий час назад Twitter анонсував «Супер-підписки». З їх допомогою творці контенту можуть заробляти, публікуючи ексклюзивні матеріали для платних передплатників.


Зараз же з’явилася інформація про плани Instagram реалізувати подібне всередині своєї платформи. Очікується, що користувачі цієї соцмережі зможуть публікувати ексклюзивний контент в Сторіс. Як пише TechCrunch, доступ до нього буде лише у платних передплатників.

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Що цікаво, представники Instagram не стали заперечувати факт роботи над новою функцією. Але при цьому вони також не стали розкривати будь-яких подробиць про неї.

Але якщо офіційні соцмережі мовчать, це не означає, що інформація залишається прихованою. Так, в мережі з’явилися скріншоти, що показують, як будуть виглядати ексклюзивні Сторіс. Судячи з них, новий тип історій буде виділятися фіолетовим кольором.

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01.07.2021
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