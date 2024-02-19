Windows встановили всього за 100 секунд

Проект NTDev називається “Tiny10” і важить близько 2.5 ГБ, а 32-бітний образ займає лише трохи більше 2 ГБ. Для порівняння, збірка Windows 10 від Microsoft важить трохи більше 4 ГБ.

Вся процедура встановлення зайняла приблизно 100 секунд – у цей час увійшло навіть необхідне перезавантаження системи.

Примітно, що існує також полегшена версія Windows 11 “Tiny 11”, яку встановлюють приблизно за 3 хвилини, вона займає близько 3.5 ГБ місця – майже вдвічі менше офіційного образу від Microsoft.

Звичайно, система не буде повністю готова до використання через “100 секунд”. Користувачеві ще належить встановити актуальні версії драйверів для своїх пристроїв, необхідні програми, виконати низку перезавантажень – всі ці операції, як правило, займають чималу кількість часу.

Проте, напрацювання NTDev можуть стати основою для появи безлічі цікавих збірок з режимом швидкого встановлення.