Windows одержала класну зв’язку з Android-смартфонами

Багато хто не в курсі, але в Windows є зручна програма для підключення Android-смартфонів до комп’ютера – Phone Link (“Зв’язок з телефоном”). Ви можете отримати доступ до медіафайлів, дзвінків та повідомлень, які зберігаються на пристрої. А в найближчому майбутньому Microsoft додасть ще одну корисну функцію – транслювання музики з Android на комп’ютер.

Називатися функція буде “Потокова передача аудіо на ваш комп’ютер” (Stream audio to your PC), а принцип її роботи схожий на функцію Connect від музичного сервісу Spotify. Активуєте її і аудіо з телефону автоматично транслюється на колонки вашого ПК.

Розташована функція для стримінгу прямо над областю сповіщень у Phone Link. Однак прямо зараз вона працює виключно у тестовому режимі у обмеженої кількості користувачів. В цілому тенденція зрозуміла, схоже, Microsoft і Google неспішно пиляють спільну екосистему, яка об’єднає всі пристрої власника, на противагу Apple.