Шпалери для смартфона зі знімків телескопа Джеймс Вебб

12 липня NASA поділилася першими знімками з найпотужнішого орбітального телескопа Джеймс Вебб. Прямо зараз він знаходиться в точці Лагранжа L2 на відстані 1,5 мільйона кілометрів від Землі і робить просто фантастичні інфрачервоні фотографії, дозволяючи людству бачити, як виглядають різні місця у Всесвіті в найдрібніших подробицях.





Напевно, багатьом захочеться поставити таку красу в якості шпалер на смартфон. Доброзичники з просторів інтернету вже постаралися та підігнали зображення під роздільну здатність 1284×2778. Доступні шпалери зі скупченням галактик SMACS 0723, Туманністю Південного Кільця, Туманністю Каріна та Квінтетом Стефана. Викладаємо шпалери по порядку, а також залишимо посилання на Google Drive з файлами в хайрезі.