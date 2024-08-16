З Windows 11 приберуть обмеження, яке на системах Microsoft уже 30 років

У Windows вже майже 30 років присутнє обмеження в 32 ГБ для розділів FAT32, хоча насправді FAT підтримує томи об’ємом до 2 ТБ. Тепер Microsoft пообіцяла прибрати це обмеження в найближчому оновленні операційної системи.

Компанія написала, що ліміт обсягу FAT32 буде збільшено до 2 ТБ, але тільки під час форматування диска через командний рядок. У стандартному інтерфейсі поки нічого не зміниться.

Насправді, Windows вже давно вміє працювати з розділами FAT32 об’ємом до 2 ТБ, але ось створити такий том можна було тільки за допомогою сторонніх програм. Тепер це, нарешті, зміниться. Щоправда, не варто забувати про те, що у файловій системі існує ще й обмеження на розмір окремих файлів у 4 ГБ – воно нікуди не дінеться.