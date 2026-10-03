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Однакові на вигляд, але зовсім різні: як розпізнати кабель USB-C, що не підходить для швидкої передачі даних

Програма WhatCable для macOS показує, що вміє кабель USB-C: швидкість передачі даних, потужність заряджання та стандарт. Вона безкоштовна.

Автор:
Andrew Orobets
USB-C

Усі кабелі USB-C виглядають однаково, але вміють зовсім різне. Одні призначені лише для заряджання, інші передають файли, до того ж швидкість у таких кабелів відрізняється в рази. Без спеціальних інструментів на око неможливо визначити, чи впорається кабель зі швидким копіюванням даних, чи годиться тільки для живлення. Це стосується й смартфона, і зовнішнього диска, і монітора.

Власникам комп’ютерів Apple у цьому допоможе безкоштовна програма WhatCable для macOS, про яку повідомило видання iphone-blog.ch. Достатньо підключити кабель до Mac, і застосунок одразу аналізує його характеристики. Користувач бачить, чи підтримує кабель передачу даних, яка в нього максимальна швидкість і потужність заряджання, а також стандарт, наприклад USB або Thunderbolt.

Різниця між кабелями справді велика. Кабель стандарту USB 2.0 передає дані зі швидкістю до 480 Мбіт/с і заряджає з потужністю до 60 Вт. Сучасні кабелі USB4 дають до 40 Гбіт/с і до 100 Вт. Thunderbolt теж має швидкість 40 Гбіт/с, а за даними джерела, потужність заряджання в нього може сягати 240 Вт. Проте таку межу задає специфікація USB Power Delivery 3.1, і підтримують її далеко не всі кабелі. Тож перш ніж купувати дорогий кабель для ноутбука чи монітора, варто перевірити, чи він взагалі розрахований на потрібну потужність.

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WhatCable дозволяє зробити це за кілька секунд і зрозуміти, чи підійде кабель під конкретне завдання. Програма безкоштовна, має відкритий код і працює на комп’ютерах Mac з процесорами Apple Silicon під керуванням macOS 14 або новіше. Завантажити її можна на офіційному сайті або з GitHub.

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