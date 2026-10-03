Однакові на вигляд, але зовсім різні: як розпізнати кабель USB-C, що не підходить для швидкої передачі даних

Усі кабелі USB-C виглядають однаково, але вміють зовсім різне. Одні призначені лише для заряджання, інші передають файли, до того ж швидкість у таких кабелів відрізняється в рази. Без спеціальних інструментів на око неможливо визначити, чи впорається кабель зі швидким копіюванням даних, чи годиться тільки для живлення. Це стосується й смартфона, і зовнішнього диска, і монітора.

Власникам комп’ютерів Apple у цьому допоможе безкоштовна програма WhatCable для macOS, про яку повідомило видання iphone-blog.ch. Достатньо підключити кабель до Mac, і застосунок одразу аналізує його характеристики. Користувач бачить, чи підтримує кабель передачу даних, яка в нього максимальна швидкість і потужність заряджання, а також стандарт, наприклад USB або Thunderbolt.

Різниця між кабелями справді велика. Кабель стандарту USB 2.0 передає дані зі швидкістю до 480 Мбіт/с і заряджає з потужністю до 60 Вт. Сучасні кабелі USB4 дають до 40 Гбіт/с і до 100 Вт. Thunderbolt теж має швидкість 40 Гбіт/с, а за даними джерела, потужність заряджання в нього може сягати 240 Вт. Проте таку межу задає специфікація USB Power Delivery 3.1, і підтримують її далеко не всі кабелі. Тож перш ніж купувати дорогий кабель для ноутбука чи монітора, варто перевірити, чи він взагалі розрахований на потрібну потужність.

WhatCable дозволяє зробити це за кілька секунд і зрозуміти, чи підійде кабель під конкретне завдання. Програма безкоштовна, має відкритий код і працює на комп’ютерах Mac з процесорами Apple Silicon під керуванням macOS 14 або новіше. Завантажити її можна на офіційному сайті або з GitHub.