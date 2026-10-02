Casio випустила G-Shock із синіми сапфірами: лімітована модель коштує близько 250 тис. грн.

Casio поповнила каталог G-Shock двома моделями з синіми сапфірами: MRG-B5000SA-2JR і GMW-B5000SB-1A2JF. Каміння в обох випадках вирощене в лабораторії. Старша модель виконана з дорожчих матеріалів і вийде тиражем лише 500 екземплярів.

Дизайн MRG-B5000SA-2JR Super Blue надихнула крижана печера найбільшого льодовика Ісландії. У безель вмонтовано два сапфіри по 2 карати кожен. Компанія пояснює вибір синтетичних каменів тим, що серед природних важко знайти потрібний насичений відтінок синього. Цей колір повторюється і в оздобленні корпусу: безель покритий синім AIP-матеріалом, окремі деталі отримали синє IP-покриття, а на сапфірове скло нанесено декоративне фарбування. Верхню частину безеля виготовили зі сплаву Cobarion, а корпус і кнопки з титану Ti64.

Через сапфіри Casio довелося переробити конструкцію Multi-Guard, яка захищає корпус від ударів. Годинник важить 103 г, розміри 49,4 × 43,2 × 12,9 мм. На задній кришці нанесено логотип до 30-річчя серії MR-G та номер екземпляра.

У GMW-B5000SB-1A2JF сапфіри значно менші: чотири круглі камені розташовані у заглибленнях безеля. Кожен стоїть на невеликій сталевій опорі з гумовим амортизатором, а отвір під каменем пропускає світло. Сама модель майже повністю чорна: сталевий безель має IP-покриття, дисплей інвертований, тож сапфіри залишаються головним кольоровим акцентом. На відміну від MR-G, тут встановлено неорганічне скло, а не сапфірове. Годинник важить 98 г, розміри 49,3 × 43,2 × 13 мм.

Продажі MRG-B5000SA-2JR на японському ринку стартують у грудні. Вартість становить 880 000 єн, це близько $5590, або приблизно 249 800 грн за курсом НБУ на 2 жовтня (2,84 грн за 10 єн). GMW-B5000SB-1A2JF надійде в продаж у листопаді за 110 000 єн, це близько $700 і приблизно 31 230 грн. Про вихід на інші ринки не повідомляється.