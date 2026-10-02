У WhatsApp з’явився батьківський контроль: що тепер можуть налаштувати батьки підлітків

Meta розширила набір інструментів безпеки для неповнолітніх у WhatsApp. У компанії стверджують, що нові функції допоможуть батькам підтримувати підлітків, не «заглядаючи їм через плече». У травні 2026 року схожий батьківський контроль уже з’явився у Facebook, Instagram і Messenger, а тепер черга дійшла й до месенджера.

Усі інструменти необов’язкові. Meta каже, що створювала їх на запити самих сімей: опікуни хочуть бути поруч і допомагати, а не стежити за листуванням. Головна ідея полягає в тому, щоб батьки й діти разом налаштували застосунок під потреби родини та могли відверто говорити про користування ним. Скільки допомоги потрібно підлітку, мають вирішувати батьки.

Розглянемо, що саме можна змінити. Батьки зможуть допомогти підібрати налаштування приватності: обрати, які контакти бачать фото профілю дитини і хто може додавати її до груп. Щоб послабити ці обмеження, підліток має отримати згоду дорослого, який підтверджує зміни PIN-кодом.

Ще одна опція дозволяє бачити, з ким спілкується дитина. Вона також дає змогу отримувати сповіщення, коли підліток приєднується до групи чи виходить з неї, а також коли в групі з’являються нові учасники. Окремо батьки вирішуватимуть, як дитина користується Meta AI та чи взаємодіє з матеріалами в Каналах і Статусах.

Для приватності важливе таке застереження: навіть із увімкненим батьківським контролем ніхто не бачить особисті повідомлення та дзвінки підлітка. Вони захищені наскрізним шифруванням, тож до них немає доступу навіть у Meta. Компанія додає, що функції розвиватимуть поетапно, ґрунтуючись на відгуках родин. Налаштовувати їх, за її словами, просто: достатньо одного PIN-коду та зрозумілих сповіщень.

Коли саме нововведення стануть доступні в Україні, у повідомленні не вказано.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року WhatsApp знизив мінімальний вік користувачів у ЄС і Великій Британії з 16 до 13 років, тож нова функція стосується й дітей від 13. Цього факту немає в джерелі, тому за потреби варто звірити його з офіційним блогом WhatsApp. Якщо потрібен пост для Telegram, скажіть.