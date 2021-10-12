У Instagram з’являться дві нові функції

У соціальній мережі інстаграм з’являться нові функції. Користувачам тепер будуть повідомляти про збої в роботі соцмережі.





Як повідомляє Reuters , перша функція буде повідомляти користувачів в їх історії дій про появу збоїв або технічних проблем, а також про терміни їх вирішення.

Друга функція – “статус аккаунта”. Тепер користувачі зможуть дізнатися, чи не знаходиться їх аккаунт під загрозою і як поширюється контент. Можна буде подати скаргу або запросити перевірку.

Нагадаємо, 4 жовтня, користувачі соціальних мереж по всьому світу повідомили про збій в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp . Цукерберг втратив більш ніж 6 млрд доларів.