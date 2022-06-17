Ілон Маск звільнив багатьох працівників Space X, а співробітників Twitter змуcив повернутись до офісу

Джерела видання кажуть, що Ілон Маск не любить віддалену роботу. Тому, тим працівникам Twitter, які захочуть залишитись на дистанційці, – доведеться показати найвищий рівень ефективності. Такі вимоги обурили працівників, і Маск зазнав від них нищівної критики на останніх зборах.





Подібне у компаніях Ілона Маска відбувається не вперше. Наприкінці травня він виставив співробітникам Tesla та SpaceX ультиматум – вони мають працювати щонайменше 40 годин на тиждень в основних офісах. І тільки “особливо визначні” матимуть змогу працювати віддалено. Щодо менеджерів, то вони мають бути присутніми особисто.

Крім цього, Ілона Маска зараз критикують і співробітники SpaceX. Вони звинувачують засновника в тому, що він “регулярно виступає, як джерело сорому і відволікає увагу” своїми недолугими публічними діями. У відкритому листі співробітники Space-X засуджують поведінку Маска та очікують, що всі лідери будуть відповідальні за свої дії. Які саме публічні виступи стали приводом для критики, у листі не повідомляється. Проте, за останні місяці Маск зібрав вражаючу колекцію неоднозначних рішень — від підтримки канадських водіїв, які стали використовувати расистську символіку, до звинувачень у сексуальному харасменті та токсичній атмосфері у його компаніях.

Щодо долі авторів відкритого листа, то NYT повідомило, що причетних осіб було звільнено. Натомість, керівництво SpaceX вважає, що це було однобоке повідомлення, яке не відображає думку всіх співробітників, а космічна компанія зосереджена на завданнях, а не на активізмі.