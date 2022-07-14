Користувачі iPhone та Android смартфонів отримають нові емоджі

17 липня відбудеться Всесвітній день смайликів. Щороку напередодні свята Emojipedia ділиться зображенням нових емодзі, які можуть одержати всі власники смартфонів.





Загалом у списку 21 емодзі. Серед них: ворон, гусак, медуза, віслюк, значок Wi-Fi, щітка для волосся, тремтяче обличчя, символ сикхської віри, рожеве, сіре та синє серце, долоня «дай п’ять» та інші.

Emojipedia пояснила, що це лише попередній список. Деякі емодзі можуть не з’явитися, але можуть з’явитися й інші. Остаточне затвердження добірки 2022-2023 років відбудеться у вересні.

Ось так виглядала минулорічна добірка смайликів від Emojipedia. Усі з них утвердилися:

Emojipedia – це довідковий веб-сайт із смайликів, який документує значення та загальне використання символів. Насправді, не зовсім зрозуміло, навіщо існує так багато емодзі. Середньостатистичному користувачу явно вистачає близько 50 найпоширеніших смайликів, щоб прикрашати свої повідомлення або реагувати на події.