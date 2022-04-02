На Росії та Білорусі перестав відкриватися сайт Badoo

Компанія Bumble, яка володіє сервісом знайомств Badoo, реалізувала намір, про який повідомила на початку березня — сайт перестав відкриватися в Росії та Білорусі. Не працюють як десктопна, так і мобільна версія сайту, проте базові функції служб залишаються доступними в мобільних програмах.





Компанія Bumble, яка володіє сервісами Badoo, Bumble і Fruitz, раніше оголосила про свій відхід з Росії та Білорусі — ці три країни минулого року принесли компанії 2,8% доходу. Крім відключення веб-інтерфейсу, були видалені програми з магазинів App Store та Google Play для користувачів з Росії та Білорусі, а також скасовано підписку, хоча власникам гаджетів Apple рекомендується відключити її вручну.

Після видалення програм з найбільших магазинів оновлення приходити вже не будуть, а зареєструватися в службах знайомств більше не вийде – користуватися сервісами зможуть лише власники існуючих облікових записів з гаджетами, на які програми вже встановлені. Всі набрані лайки та симпатії збережуться, однак втратиться доступ до преміум-можливостей, а знайомства залишаться доступними лише в межах вже зареєстрованої аудиторії, яка тепер не розширюватиметься.

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