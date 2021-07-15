Таку Windows ви ще не бачили. Microsoft випустила Windows 365

Корпорація Microsoft офіційно представила Windows 365 – хмарну операційну систему, використовувати яку можна на будь-якому пристрої, де є браузер. Встановлювати систему на пристрій не потрібно.





Всі функції Windows транслюються в режимі реального часу на екран комп’ютера, смартфона або планшета в залежності від дій користувача. Для роботи потрібен браузер або спеціальний додаток Windows Remote Desktop.

Нагадаємо, що в списку продуктів Microsoft вже є хмарний Office 365, доступний в браузері. Аналогічний пакет офісних додатків, якими можна користуватися через інтернет, не встановлюючи на комп’ютері, пропонує Google. Перевагою такого підходу є зберігання даних в хмарі, а також можливість починати роботу на одному пристрої і продовжувати на іншому.