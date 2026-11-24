Один із найвідоміших ексклюзивів PlayStation 5, ремейк Demon’s Souls, став доступним на комп’ютерах завдяки незалежному розробнику. Проєкт під назвою Regaliant дозволяє запускати гру на Windows без використання традиційного емулятора консолі. Вихідний код програми та готові збірки опубліковані у відкритому доступі на GitHub.

Особливість розробки полягає в тому, що оригінальний програмний код гри виконується безпосередньо процесором комп’ютера. Системні бібліотеки PlayStation 5 замінені компонентами для Windows, а за обробку графіки відповідає API Vulkan.

Підтримка DLSS, FSR та ультрашироких моніторів

Автор Regaliant додав до Demon’s Souls окреме меню налаштувань для ПК. Користувачі можуть змінювати роздільну здатність, масштаб рендерингу, якість тіней, деталізацію геометрії та інші графічні параметри.

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Порт підтримує технології масштабування зображення NVIDIA DLSS, AMD FSR та Intel XeSS. Також передбачені режими 30 і 60 кадрів за секунду та можливість зняття обмеження FPS.

Гра коректно працює з ультраширокими моніторами зі співвідношенням сторін до 32:9, не розтягуючи зображення. Для керування можна використовувати клавіатуру з мишею або геймпади Xbox і PlayStation, включно з DualSense.

Для стабільних 60 FPS потрібен потужний комп’ютер

Попри технічний прогрес, Regaliant поки перебуває на ранній стадії розробки. За результатами випробувань автора, комп’ютер із процесором AMD Ryzen 9 5900X та відеокартою GeForce RTX 4090 забезпечує близько 60 FPS у більшості локацій. Однак у складних сценах частота кадрів знижується до 40–55 FPS.

Розробник зазначає, що продуктивність значною мірою залежить від швидкодії процесора, особливо одного ядра.

Повне проходження Demon’s Souls на ПК поки не протестоване. Також відсутні мережеві функції, включно з кооперативом і повідомленнями інших гравців. У майбутньому автор планує покращувати оптимізацію та додати підтримку модифікацій.

Для запуску Regaliant необхідна власна копія Demon’s Souls для PS5 версії 1.07 із попередньо розшифрованими виконуваним файлом і системними бібліотеками. Сам порт не містить файлів гри.

Завантажити проєкт можна з офіційного репозиторію Regaliant на GitHub. Водночас Sony не має стосунку до цієї розробки, а офіційний реліз ремейка Demon’s Souls для ПК досі не анонсований.