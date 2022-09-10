Опубліковано перший тизер гри Marvel від творця Uncharted

У рамках заходу D23 Expo 2022 компанія Marvel випустила перший тизер своєї нової гри. Керує розробкою Емі Хенніг , яка відома за серією Uncharted.





У тизері показані Капітан Америка та Чорна Пантера, які боротимуться з організацією «Гідра» під час Другої світової війни.

Поки що гра не має назви і навіть приблизної дати виходу.

Раніше в цифровому магазині Epic Games Store з’явився розділ найочікуваніших ігор, який очолила Howgarts Legacy – RPG по всесвіту Гаррі Поттера .

До цього повідомлялося , що видавець відеоігор Electronic Arts працює над новою грою про супергероїв із всесвіту коміксів Marvel. Блогер Том Хендерсон у Twitter писав, що чув інсайди про розробку гри від згаданого видавця про Залізну людину.