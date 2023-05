Xbox Series чи PlayStation 5: яку консоль геймери купляють частіше

Журналісти порталу VGChartz підрахували продаж консолей PlayStation 5 від Sony і Xbox Series від Microsoft і дійшли висновку, що останні сильно поступаються першим.

Як виявилося, Sony обійшла конкурентів із Microsoft на 15 млн приставок. На даний момент частка PS5 на ринку ігрових консолей склала 62,7%, а Xbox Series – 37,3%. Зазначається, що успіху PlayStation 5 не останньою мірою сприяла популярність таких ексклюзивів, як God of War: Ragnarok, Horizon: Forbidden West, The Last of Us: Part 2 і Spider-Man (2018).

Також VGChartz порівняв продажі консолей нинішнього покоління із попереднім. Поки що PS5 відстає від попередника на 3 млн. консолей, а Xbox Series змогла покращити результати Xbox One майже на мільйон одиниць.

Світовий реліз Xbox Series X/S відбувся 10 листопада 2020 року, а PlayStation 5 – 19 листопада 2020 року.