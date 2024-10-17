Microsoft випустила оновлені Xbox Series X

Оновлені версії ігрових приставок Xbox Series X/S почали продаватися 15 жовтня, хоча реліз складно назвати гучним. Але ентузіасти встигли знайти деякі відмінності від оригінальної моделі 2020 року, про які компанія вирішила промовчати (у всякому разі, в прес-матеріалах).

Microsoft запустила оновлені модифікації приставки Xbox Series X – білу Digital Edition і чорну Galaxy Black Special Edition на 2 ТБ. Як з’ясувалося, від Series X (2020) вони відрізняються не тільки відсутністю дисковода і дизайном, а й більш серйозними «залізними» змінами.

Нові версії оснащуються 6-нанометровим чипом AMD Zen 2 замість 7-нанометрового – інші специфікації збереглися. Змінам піддалася і материнська плата, а також радіатор системи охолодження (міді, якщо вірити ентузіастам, стало менше). Крім того, Series X (2024) стали споживати менше енергії (в середньому на 16-22 Вт). Втім, з рівнем шуму і нагрівання все залишилося як і раніше.

Нагадаємо: Xbox Series X без дисковода оцінили в $450, а Galaxy Black на 2 ТБ – у $600.