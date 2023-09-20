Запаси iPhone 15 в Китаї розкупили менше ніж за хвилину

У Китаї новий iPhone 15 став справжнім хітом продажу. Згідно з інформацією Bloomberg, усі доступні моделі на платформі Tmall були розкуплені протягом хвилини після початку прийому попередніх замовлень.

Наразі черга на купівлю деяких моделей розтягнулася на півтора місяці і навіть більше.

Така увага до нового продукту Apple здається несподіваною, враховуючи новинки від Huawei, що раніше обговорювалися в китайських ЗМІ та соціальних мережах, а також заборони на використання продукції Apple в урядових установах.

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Проте, як заявив аналітик Мінґ-Чі Куо, усі ці фактори мало вплинули на реальний попит.

Попит на модель iPhone 15 Pro Max виявився особливо високим, перевищуючи торішні показники iPhone 14 Pro Max. Попередні замовлення на нові пристрої почалися 15 вересня, а продаж вони надійдуть 22 вересня.

Такий феноменальний успіх у Китаї порушує питання про те, як китайський ринок сприймає продукти Apple у контексті національного патріотизму та обмежень від уряду.

Він також ставить під сумнів ефективність маркетингових зусиль конкурентів, таких як Huawei у країні.