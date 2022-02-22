В Украине наблюдается рост популярности планшетов с 4G

Согласно информации крупнейшего украинского мобильного оператора Киевстар, количество пользователей сетью 4G (LTE) по стране к середине 2021 года составляло почти 26 млн. Ко второму кварталу 2020 года число абонентов было на 32% меньше.





Благодаря подобной тенденции увеличивается популярность гаджетов, поддерживающих LTE. Особенно это касается планшетных устройств. Чтобы купить планшет с поддержкой 4G, эксперты советуют применять авторитетные площадки. Такой подход убережет от приобретения подделки.

На что обращать внимание при выборе планшета с LTE?

Технология 4G довольно энергозатратна. Поэтому специалисты среди важнейших параметров советуют обращать внимание на емкость аккумулятора выбранного устройства.

Немаловажными параметрами считаются производительность процессора, объем оперативки. Это объясняется тем, что пользователи сетей LTE нередко запускают тяжелые браузерные приложения. Подобное ПО требует соответствующего «железа».

Такие гаджеты применяются для переговоров по видеосвязи, выполнения фото, серфинга интернет-пространства. Поэтому во время покупки устройства необходимо обращать внимание на:

тип экранной матрицы — IPS-экраны отличаются качественной передачей оттенков, TN-дисплеи характеризуются демократичной ценой;

объем физической памяти — количества ПЗУ должно быть достаточно для хранения всех необходимых данных;

количество интерфейсов — современный гаджет должен поддерживать беспроводные технологии Wi-Fi, Bluetooth, популярные проводные подключения.

Также важно учитывать максимально возможный объем памяти съемного накопителя.

Бюджетные модели (например, Tecno Tab P704a 7″) зачастую отличаются непродолжительным периодом автономной работы при очень активном применении 4G. Поиграть в мощные современные игры на подобных устройствах также не получится. В остальном недорогие гаджеты вполне подходят для использования.

Популярные модели планшетов с LTE

Среди украинских потребителей высоким спросом пользуются, к примеру, такие гаджеты:

Lenovo Tab M8 HD — оснащен емкостной батареей на 5000 мАч;

Samsung Galaxy Tab A8 — работает на базе мощного 8-ядерного процессора Unisoc Tiger T618;

Alcatel TKEE MID (9032X) — станет верным товарищем для ребенка.

Больше данных по приведенным моделям можно найти, посетив площадку shop.kyivstar.ua.

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