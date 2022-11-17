10 бюджетних нових автомобілів в Україні — дешевше не буває

Дешевий не завжди значить «поганий». Наприклад, візьмемо бюджетні автомобілі. Так, вони поступаються потужністю двигуна, якістю матеріалів у салоні, дизайном…але з пункту «А» у пункт «Б» довезуть. Не потрібно порівнювати бюджетний сегмент із преміальним.

В Україні оприлюднили ТОП-10 автомобілів різних за типом кузова та двигуна, трансмісією та іншими характеристиками, але всі вони мають щось спільне, і це «найдешевша ціна». Ось цей список:

Найдешевший турбодизель, що сьогодні можна купити в Україні — Renault Express Van. Стартова ціна машини на первинному ринкові ввід 599 тисяч гривень. Автомобіль універсал — Skoda Fabia Combi. Початкова ціна в Україні 650 тисяч 412 гривень. Дешевше у цьому сегменті ви нічого не знайдете. Найдешевше повнопривідне авто Renault Duster. Сьогодні мінімальна ціна на цю машину 694 тисячі 500 гривень. Chery Tyggo 2 — оптимальний варіант для тих, хто мріє про новий кросовер, але має дуже обмежений бюджет (440 гривень 360 гривень). Suzuki Jimny — це найдоступніший позашляховик в Україні. Його початкова ціна в автомобільних салонах 782 тисячі 500 гривень. У категорії «Найдешевший фургон» переміг автомобіль Fiat Fiorino, початкова вартість якого 489 тисяч 900 гривень. Хто мріє про електромобіль, але має «у кишені» лише 1 мільйон гривень, прийде до смаку автівка BYD E2. Це найдешевший електрокар в Україні. Його початкова вартість 927 тисяч гривень. Якщо говорити про бензинові турбо, то у цьому сегменті найдоступніший сьогодні JAC J7. Ціни на нього стартують від 617 тисяч гривень. Найдешевшим автомобілем з АКПП назвали Cherry Tyggo 2 Pro. Ціни в Україні на нього стартують від 558 тисяч гривень.

І на останок про сегмент «преміум», у ньому найбюджетнішим сьогодні є седан Alfa Romeo Guilia (1 млн 460 тисяч грн).