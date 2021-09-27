Mibro Lite – коли розумний годинник з AMOLED екраном може бути не дорогим

Яким має бути розумний годинник? Напевно такими, щоб повністю виправдовувати очікування своїх власників. Це універсальне правило і воно повністю поширюється і на будь-яку іншу техніку. Важливо розуміти, що годинник багатьма розглядається не тільки, як гаджет, необхідний для того, щоб отримувати інформацію про час, але і як аксесуар, що доповнює образ і робить життя комфортнішим. З огляду на це, годинник повинен мати свіжий привабливий дизайн і бути максимально функціональними.





Якщо всі якості брати по максимуму, то можна виявити, що годинник буде коштувати неймовірно дорого для простого обивателя. Такі рішення рідко бувають популярними, а ось «золота середина», коли годинник має таких якостей в міру, розходиться, як «гарячі пиріжки». Про такий годинник сьогодні і хочеться розповісти. Зустрічайте, це Mibro Lite, випущений компанією, яка тісно співпрацює з Xiaomi.

Як і будь-яку новинку, цей годинник на старті продажів можна придбати по вельми смачною ціною. Важливо тільки знати, як це зробити і не втрачати часу. Так, протягом трьох днів (з 27 вересня по 30 вересня) годинник Mibro Lite можна купити за акційною ціною 43.99 доларів за екземпляр. Спеціальна ціна буде діяти тільки для перших 500 покупців.

Більш того, перші 50 покупців отримують в подарунок бездротові навушники Lenovo, а перші три – призи:

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Характеристики продукту

Крутий AMOLED екран

Зазвичай в бюджетному розумному годиннику стоять або дешеві IPS-екрани, або дуже маленькі OLED-и з низьким розширенням. У цій же моделі знаходиться повноцінний і великий дисплей Amoled, який займає практично всю площу передньої панелі. Виглядає круто і дорого, і це при ціні нижче 50 доларів.

Розширенням – 360 × 360, що при діагоналі 1.3 дюйма дає високу щільність пікселів. І так як це Amoled, то з яскравістю проблем немає, контрастність – максимальна, кольори точні і насичені.

Здоров’я під контролем 24/7

Тут це називається 24/7 Health monitoring. По факту у багатьох смарт-годинниках це все є, і Mibro Lite не став винятком. Але при цьому ця модель набагато дешевше.

Функціонал, який пропонує гаджет:

Постійний моніторинг серцевого ритму – під час сну, роботи або просто прогулянки

Стеження за сном + поради щодо поліпшення сну

Моніторинг кількості кисню в крові, що особливо актуально під час коронавірусної пандемії

Стеження за стресом. Годинник повідомить вам про стрес, а значить, потрібно перерватися і відпочити в цей момент

Також годинник пропонує 15 спортивних режимів, від звичайного бігу, до вправ зі штангою.

Міцний горішок

У годинника великий екран, а це дозволило поставити всередину батарею нормальної ємності – в районі 180-220 мАч. Сам виробник заявляє, що цієї батареї вистачає на:

8 днів роботи в звичайному режимі

10 днів роботи в більш-менш економному режимі

30 днів роботи в режимі очікування

Цифри в цілому адекватні з урахуванням ємності в ~ 200 мАг. Швидше за все, так і є.

Що ще вміє Mibro Lite:

є будильник

Є оповіщення про повідомлення і дзвінки на смартфон

Прогноз погоди

Нагадування про пиття або бездіяльності, про зміну серцево ритму

Є функція пошуку телефону

Секундомір, калькулятор і все таке

Можна налаштовувати циферблат годинника

Ціна та доступність

Звичайна ціна пристрою в районі 50 доларів. Але так як годинник тільки вийшов, його продають за зниженою ціною. У магазині Simson Store на Aliexpress акційний цінник – $ 43.99 (перші 500 одиниць). Старт продажів почався сьогодні.