На смартфонах з’явиться функція PlayStation 5

Майбутні смартфони Samsung отримають підтримку функції трасування променів. Про це повідомляє видання GSM Arena.





Згідно з повідомленням компанії в китайській соцмережі Weibo, майбутній чіп Exynos 2200 Із графікою AMD RDNA 2 буде підтримувати функцію трасування променів. Дана технологія побудови зображення тривимірних моделей дозволяє домогтися більш якісного відображення графіки в іграх. Така опція доступна на ігрових комп’ютерах і консолях нового покоління.

Графічний процесор також буде підтримувати затінення зі змінною швидкістю, що дозволяє йому відображати деякі об’єкти з більш високою якістю. Однак трасування променів вимагає великих обчислювальних ресурсів, тому його активація в іграх вимагає апаратної підтримки.

Інтегрована графіка RDNA 2 застосовується в відеокартах Radeon RX 6000, консолях PlayStation 5 і Xbox Series S / X, автомобілях Tesla і інших апаратах. Очікується, що новий процесор буде мати вісім ядер, а графічна система – шість обчислювальних блоків і 384 потокових процесорів. Даний чіп може з’явитися в смартфонах Samsung в 2022 році.