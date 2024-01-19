В Британії успішно протестували лазерну зброю

Про це йдеться 19 січня в повідомленні на сайті уряду. Дальність дії DragonFire засекречена, але ця зброя може вражати будь-яку видиму ціль зі швидкістю світла. Заявлена точність – влучання в монету з відстані в кілометр.

Зазначається, що стрільба протягом 10 секунд за вартістю еквівалентна використанню звичайного обігрівача протягом години. Вартість експлуатації лазера становить менше 10 фунтів стерлінгів ($12,68) за постріл.

“Цей етап продемонстрував здатність вражати повітряні цілі на відповідних дальностях і став важливим кроком на шляху впровадження цієї технології на озброєння. Армія і Королівський флот розглядають можливість використання цієї технології як частини своїх майбутніх засобів протиповітряної оборони”, – йдеться в заяві.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс зазначив, що цей вид зброї здатний зробити революцію в бойовому просторі, знизивши потребу в дорогих боєприпасах і зменшивши ризик супутньої шкоди.

Британська газета The Sun повідомила, що під час випробувань гармата стріляла по безпілотниках. Зброя призначена для збивання ракет, літаків, дронів і навіть супутників із “високою точністю”, проте її розробка відстає від графіка на п’ять років і обійшлася вже більш ніж у 140 млн фунтів стерлінгів ($177 млн).

Газета зазначає, що головним завданням було створення гармати, яка не зруйнується від надгарячого лазера. Фахівці також побоювалися, що лазер має потенційно необмежений радіус дії, тож під час пострілу може вразити літаки, супутники або космічне сміття, але Шаппс високо оцінив його здатність знизити ризик супутнього збитку.

Розробкою DragonFire займається Оборонна науково-технічна лабораторія (Dstl) Міністерства оборони Великої Британії спільно з промисловими партнерами: розробником і виробником ракетних систем MBDA, Leonardo і оборонною компанією QinetiQ.