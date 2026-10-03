Amazon оновила три моделі Kindle: тонші корпуси, нові кольори та до 12 тижнів без підзарядки

Amazon представила оновлену лінійку електронних книжок: базовий Kindle 12-го покоління, Paperwhite 7-го покоління та Colorsoft 2-го покоління. Пристрої стали тоншими й легшими, отримали нові кольори та екрани врівень із корпусом. Для окремих версій передбачена алюмінієва задня панель.

Найдоступнішою моделлю залишається Kindle з 6-дюймовим екраном E Ink. Його корпус став на 1 мм тоншим, кути — більш заокругленими, а кнопка живлення перемістилася на правий бік. Версія з пластиковим корпусом важить 140 г. На вибір пропонують чотири кольори: Ube, Graphite, Alpine Sky та Seaglass Green.

За даними Amazon, новий Kindle відкриває книжки на 30% швидше за модель 11-го покоління та працює до шести тижнів без підзарядки. Варіант із 16 ГБ пам’яті коштує від $150, а за 32 ГБ та алюмінієву задню панель доведеться заплатити $190.

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Kindle Paperwhite зберіг 7-дюймовий екран, проте отримав вищу контрастність, яка, за заявою компанії, має поліпшити читабельність за яскравого освітлення. Заявлена автономність сягає 12 тижнів.

Paperwhite із 16 ГБ пам’яті оцінили у $200. Версія Signature Edition за $250 пропонує вдвічі більше пам’яті, алюмінієву задню панель та автоматичне регулювання яскравості підсвічування.

Кольоровий Kindle Colorsoft другого покоління також став тоншим і легшим. До кольору Graphite додали Fig, а версія Signature Edition отримала алюмінієву задню панель. Ціни починаються від $290 за стандартну модель та від $320 за Signature Edition.

Разом із читалками Amazon представила три аксесуари: Bluetooth-пульт Kindle Click за $35, магнітний чохол Page-Turn Cover із кнопками гортання сторінок за $80 та зарядну станцію за $60.

Інформації про ціни та доступність новинок в Україні в наведеному анонсі немає.