BMW представила нову 3 Series: електрична i3 проїжджає до 912 км, а бензинова M350 розганяється до 100 км/год за 4,1 с

BMW показала нове покоління 3 Series. Вперше в його історії з’явилася повністю електрична версія, i3. Седан збудовано на архітектурі Neue Klasse, але купити його можна буде й з бензиновими двигунами та гібридною установкою. Згодом лінійку доповнить і плагін-гібрид.

Зовні різні версії майже не відрізняються. Автомобіль отримав оновлені «ніздрі» та фари, що утворюють єдиний світловий елемент, горизонтальні задні ліхтарі й виразніші колісні арки. У салоні головна новинка — система BMW Panoramic iDrive. Вона об’єднує проєкцію даних на лобове скло, опційний 3D-дисплей, центральний екран на 17,9 дюйма та нове багатофункціональне кермо.

Електрична i3 на старті матиме дві двомоторні версії з повним приводом. Старша, i3 50 xDrive, видає 345 кВт (469 к. с.), розганяється до 100 км/год за 4,7 секунди й має батарею на 108,7 кВт·год. Запас ходу за циклом WLTP сягає 912 км, а зарядка потужністю до 400 кВт додає приблизно 423 км за 10 хвилин. Версія i3 40 xDrive отримала 275 кВт (374 к. с.), акумулятор на 82,8 кВт·год і запас ходу до 710 км.

Електричну модель обладнано новим обчислювальним комплексом Heart of Joy. Він поєднує керування силовою установкою й основними функціями руху, а за даними BMW, працює приблизно в десять разів швидше за попередні рішення.

Для прихильників бензину флагманом стане M350 xDrive із 3,0-літровим рядним «шістьом» потужністю 326 кВт (443 к. с.). Розгін до 100 км/год займає 4,1 секунди, максимальну швидкість обмежено 250 км/год.

Усі версії отримали розширений набір електронних асистентів. Система допомоги на автомагістралі дозволяє їхати без утримання керма до 130 км/год у 21 країні, а з 2027 року BMW планує додати частково автоматизоване водіння в місті.

У Німеччині електрична i3 вже в продажу: замовлення на версію First Edition відкрили 18 червня, а звичайні конфігурації з’явилися наприкінці вересня. Модель i3 40 xDrive там коштує від €59 900 (близько 3,04 млн грн за офіційним курсом НБУ на 2 жовтня, 50,70 грн/€), а i3 50 xDrive від €65 900 (близько 3,34 млн грн). Ціни в Україні не оголошені.