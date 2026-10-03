BMW представила новую 3 Series: электромобиль i3 имеет запас хода до 912 км, а бензиновая M350 разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с

BMW представила новое поколение 3 Series. Впервые в его истории появилась полностью электрическая версия — i3. Седан построен на архитектуре Neue Klasse, но его можно будет приобрести и с бензиновыми двигателями, и с гибридной установкой. Впоследствии линейку пополнит и плагин-гибрид.

Внешне различные версии практически не отличаются. Автомобиль получил обновленные «ноздри» и фары, образующие единый световой элемент, горизонтальные задние фонари и более выразительные колесные арки. В салоне главная новинка — система BMW Panoramic iDrive. Она объединяет проекцию данных на лобовое стекло, опциональный 3D-дисплей, центральный экран диагональю 17,9 дюйма и новый многофункциональный руль.

Электромобиль i3 на старте будет представлен двумя двухмоторными версиями с полным приводом. Старшая версия, i3 50 xDrive, развивает мощность 345 кВт (469 л. с.), разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды и оснащена батареей емкостью 108,7 кВт·ч. Запас хода по циклу WLTP достигает 912 км, а зарядка мощностью до 400 кВт добавляет примерно 423 км за 10 минут. Версия i3 40 xDrive получила 275 кВт (374 л. с.), аккумулятор на 82,8 кВт·ч и запас хода до 710 км.

Электромодель оснащена новым вычислительным комплексом Heart of Joy. Он объединяет управление силовой установкой и основными функциями движения, а, по данным BMW, работает примерно в десять раз быстрее, чем предыдущие решения.

Для поклонников бензиновых двигателей флагманом станет M350 xDrive с 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 326 кВт (443 к. с.). Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 секунды, максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

Все версии получили расширенный набор электронных помощников. Система помощи при движении по автомагистрали позволяет ехать без удержания руля со скоростью до 130 км/ч в 21 стране, а с 2027 года BMW планирует добавить функцию частично автоматизированного вождения в городе.

В Германии электромобиль i3 уже поступил в продажу: прием заказов на версию First Edition начался 18 июня, а стандартные конфигурации появились в конце сентября. Модель i3 40 xDrive там стоит от €59 900 (около 3,04 млн грн по официальному курсу НБУ на 2 октября, 50,70 грн/€), а i3 50 xDrive — от €65 900 (около 3,34 млн грн). Цены в Украине не объявлены.