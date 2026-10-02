США переходят от испытаний лазерного оружия к его боевому применению: первый опыт в районе Ормузского пролива

Армия США начинает регулярно применять лазерное оружие в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает NY Post. Системы направленной энергии используются против дронов и других воздушных целей, а в то же время Пентагон выделил почти $500 млн (около 22 млрд грн по курсу НБУ на 1 октября, 44,68 грн/$) на запуск в производство нового поколения высокоэнергетических лазеров.

Некоторые операторы, по данным издания, управляют этими установками с помощью модифицированных контроллеров, похожих на джойстики от Xbox. Идея объясняется просто: игровые геймпады уже созданы для точных движений и быстрого ввода команд, а раскладка кнопок знакома многим военным. Поэтому вместо разработки совершенно нового интерфейса использовали тот, который давно себя оправдал.

Принцип действия лазера существенно отличается от принципа действия обычного оружия. Система преобразует электроэнергию в сфокусированный луч. Сначала датчики обнаруживают и отслеживают цель, затем луч наводят на выбранную точку и удерживают на ней в течение определенного времени, которое называют «временем выдержки» (dwell time). Вместо взрывной боевой части лазер передает энергию поверхности цели. В зависимости от системы и объекта нагрев может вывести из строя датчики, электронику или конструктивные элементы.

Для борьбы с дронами этого достаточно: чтобы сбить беспилотник, иногда достаточно повредить его камеру или ключевой узел. Технология стала более практичной благодаря достижениям в системах питания, сопровождении целей, управлении лучом и миниатюризации мощных лазеров.

Автор рассылки Laser Wars Джаред Келлер пояснил, что лазер удерживает луч на цели в течение нескольких секунд, пока не уничтожит её. По его мнению, самое важное сейчас то, что армия заказала боевые лазеры на полмиллиарда долларов, а значит, пришло время выводить их из лабораторий в реальные условия.

Это не означает конец ракетной эпохи. Скорее, на поле боя будут одновременно применяться ракеты, орудия, средства радиоэлектронной борьбы и направленная энергия. Главное изменение заключается в экономике противовоздушной обороны: если в некоторых случаях электричество заменяет ракету, стоимость, скорость и устойчивость защиты от массовых атак дронов могут существенно измениться.