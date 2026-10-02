В WhatsApp появился родительский контроль: что теперь могут настроить родители подростков

Meta расширила набор инструментов безопасности для несовершеннолетних в WhatsApp. В компании утверждают, что новые функции помогут родителям поддерживать подростков, не «заглядывая им через плечо». В мае 2026 года аналогичный родительский контроль уже появился в Facebook, Instagram и Messenger, а теперь очередь дошла и до мессенджера.

Все инструменты не являются обязательными. В Meta отмечают, что создавали их по просьбам самих семей: опекуны хотят быть рядом и помогать, а не следить за перепиской. Главная идея заключается в том, чтобы родители и дети вместе настроили приложение под нужды семьи и могли откровенно говорить об его использовании. Насколько подростку нужна помощь, должны решать родители.

Рассмотрим, что именно можно изменить. Родители смогут помочь подобрать настройки конфиденциальности: выбрать, какие контакты видят фото профиля ребенка и кто может добавлять его в группы. Чтобы ослабить эти ограничения, подросток должен получить согласие взрослого, который подтверждает изменения PIN-кодом.

Еще одна опция позволяет видеть, с кем общается ребенок. Она также дает возможность получать уведомления, когда подросток вступает в группу или выходит из нее, а также когда в группе появляются новые участники. Отдельно родители будут решать, как ребенок использует Meta AI и взаимодействует ли он с материалами в каналах и статусах.

В целях обеспечения конфиденциальности важно отметить следующее: даже при включенном родительском контроле никто не видит личные сообщения и звонки подростка. Они защищены сквозным шифрованием, поэтому к ним нет доступа даже у Meta. Компания добавляет, что функции будут развиваться поэтапно, с учётом отзывов семей. Настраивать их, по её словам, просто: достаточно одного PIN-кода и понятных уведомлений.

Когда именно эти нововведения станут доступны в Украине, в сообщении не указано.

Напомним, что в апреле 2024 года WhatsApp снизил минимальный возраст пользователей в ЕС и Великобритании с 16 до 13 лет, поэтому новая функция касается и детей от 13 лет. Этого факта нет в источнике, поэтому при необходимости стоит сверить его с официальным блогом WhatsApp. Если нужен пост для Telegram, дайте знать.