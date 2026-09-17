Последнее обновление Microsoft Word вызывает сбои: программа может внезапно закрываться

Пользователи актуальной версии Microsoft Word столкнулись с новой ошибкой, которая может приводить к аварийному завершению работы программы. Microsoft уже официально подтвердила наличие проблемы и опубликовала её описание на странице поддержки.

Сбой касается Word для Microsoft 365 после обновления до версии 2608 с номером сборки 20326.x. Именно эта версия распространяется через актуальные каналы обновления Office; в частности, версия 2608 с номером сборки 20326.20144 была выпущена в сентябре.

Word вылетает не у всех пользователей

Проблема носит довольно специфический характер. Word может неожиданно закрываться, когда сторонние программы для управления документами или делами автоматически создают файлы и заполняют их данными из шаблонов.

Такие системы часто используются в юридических компаниях, бухгалтерии, страховании и других корпоративных средах, где документы формируются автоматически на основе информации из внутренних баз данных. Для обычного пользователя, который просто открывает документ и вводит текст вручную, риск столкнуться с ошибкой значительно ниже.

Проблема особенно неприятна тем, что аварийное завершение работы Word потенциально может повлиять и на другие открытые документы, если пользователь не успел сохранить изменения.

В Microsoft уже знают об этой ошибке

На локализованных страницах службы поддержки Microsoft статус проблемы по-прежнему обозначен как «проводится расследование». Компания не называет конкретные сторонние программы, вызывающие сбой, и не приводит официального способа обхода ошибки.

В то же время в англоязычной британской версии той же страницы проблема уже обозначена как устраненная, и сообщается, что команда Word приняла необходимые меры. Это может означать, что исправление уже внедряется, а локализованные страницы поддержки просто ещё не успели обновить.

Пользователям Word 2608, работающим со сторонними системами автоматического создания документов, пока следует чаще сохранять результаты работы и следить за новыми обновлениями Microsoft 365.