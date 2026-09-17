Останнє оновлення Microsoft Word спричиняє збої: програма може раптово закриватися

Користувачі актуальної версії Microsoft Word зіткнулися з новою помилкою, яка може призводити до аварійного завершення роботи програми. Microsoft уже офіційно підтвердила проблему та опублікувала її опис на сторінці підтримки.

Збій стосується Word для Microsoft 365 після оновлення до версії 2608 із номером збірки 20326.x. Саме ця версія поширюється через актуальні канали оновлення Office; зокрема, версія 2608 із збіркою 20326.20144 була випущена у вересні.

Word падає не у всіх користувачів

Проблема має досить специфічний характер. Word може несподівано закриватися, коли сторонні програми для керування документами або справами автоматично створюють файли та заповнюють їх даними з шаблонів.

Такі системи часто використовуються в юридичних компаніях, бухгалтерії, страхуванні та інших корпоративних середовищах, де документи формуються автоматично на основі інформації з внутрішніх баз даних. Для звичайного користувача, який просто відкриває документ і набирає текст вручну, ризик зіткнутися з помилкою значно нижчий.

Проблема особливо неприємна тим, що аварійне завершення Word потенційно може торкнутися й інших відкритих документів, якщо користувач не встиг зберегти зміни.

Microsoft уже знає про помилку

На локалізованих сторінках підтримки Microsoft стан проблеми все ще позначений як «триває дослідження». Компанія не називає конкретні сторонні програми, які провокують збій, і не наводить офіційного способу обходу помилки.

Водночас англомовна британська версія тієї ж сторінки вже позначає проблему як виправлену та повідомляє, що команда Word застосувала необхідні заходи. Це може означати, що виправлення вже розгортається, а локалізовані сторінки підтримки просто ще не встигли оновити.

Користувачам Word 2608, які працюють зі сторонніми системами автоматичного створення документів, поки варто частіше зберігати роботу та стежити за новими оновленнями Microsoft 365.