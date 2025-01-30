Windows 11 «прокачала» свою сумісність з iPhone

З черговим оновленням Windows 11 розширила можливості інтеграції зі смартфонами Apple. Тепер айфони, під’єднані через додаток Phone Link, буквально «вбудовуються» в інтерфейс операційної системи – у мережі вже з’явилися перші скріншоти з демонстрацією нововведення.

У свіжій версії тестової збірки ОС з’явилася додаткова бічна панель у меню «Пуск». Вона призначена для швидкого доступу до повідомлень і журналу дзвінків на iPhone, а також відображає залишок заряду акумулятора гаджета. Крім читання повідомлень, інтеграція також дає змогу легко обмінюватися файлами між смартфоном і ПК без використання кабелю.

Зараз нова функція перебуває на стадії тестування. Коли вона добереться до релізних збірок, Microsoft не уточнює.