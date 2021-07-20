Як збільшити автономність будь-якого смартфона до 40%

Будь-якому користувачеві важливо, щоб його телефон працював якомога довше без підзарядки. Але, на жаль, у більшості людей ситуація зовсім інша. Чим потужніше пристрій і чим більше додатків і служб в ньому встановлено, тим швидше він буде витрачати заряд батареї.





Існує ряд порад по оптимізації роботи смартфонів. Однак не всі вони обгрунтовані. Ми покажемо вам, що зробили особисто для більш тривалої автономної роботи смартфона.

1. Синхронізація

Цей процес має велику витрату енергії від батареї. Пристрій і сервери додатків постійно тримають зв’язок між собою, обмінюються інформацією. Постійно в напрузі процесор і мережа смартфона. Рекомендується прибрати цю функцію з автоматичного режиму.

Необхідно зайти в налаштування смартфона. Там знайти “управління обліковими записами”. І в списку акаунтів в самому низу вимкнути автосинхронізаціі.

При цьому ніяких змін ви не помітите. Повідомлення будуть також приходити до вас на смартфон.

Можливі зміни тільки в роботі месенджерів. Нові контактів не будуть автоматично синхронізуватися з месенджером. Також якщо ви використовуєте книгу контактів від Google, вона також не працюватиме автоматично.

2. Чорний колір

Тут все банально просто. Використовуйте темні теми і робочі столи. Особливо це стосується AMOLED екранів. Чорні кольори змушують працювати пікселі в розслабленому режимі, що сильно позначається на автономності вашої батареї.

Покажемо на прикладі Samsung, як знайти і встановити темну тему.

Затискаємо довгим тапом пусте місце робочого столу і переходимо до пункту “теми”. Нас перекидає в Galaxy Store, заходимо в пошук. Тут вибираємо чорний кружок. Потім вибираємо вподобану тему.

3. Зменшення анімації

Дане рішення підійде і для тих, у кого пристрій підгальмовує і для тих, кому потрібно збільшити автономність.

Як відомо, при кожній дії в оболонці андроїд, відбувається міні анімація (поява вікна або додатку, зникнення і т.д.). На око вона може бути непомітна, але вона є. І кожна така анімація вимагає сил процесора, а відповідно і енергії від батареї.

Раджимо дану анімацію зменшити, або прибрати, якщо зовсім все погано.

Для цього вмикаємо режим розробника. Якщо знаєте як це зробити – пропускайте пункт. Якщо не знаєте – дивіться.

Заходимо в налаштування -> Ознайомлення з телефоном -> відомості про ПЗ. Знаходимо “номер збірки” і тапаємо по ньому 7-8 разів, поки не з’явиться повідомлення. Після цього можна заходити в режим розробника через налаштування в самому низу.

Тут знаходимо пункти “анімація” і замість х1 ставимо х0.5, або 0. Якщо поставите 0, то помітите візуальну різницю.

Це заощадить заряд вашої батареї ще на 10-15%.

Всі ці пункти можуть збільшити автономність вашого смартфона до 40%. Це не всі “фішки”, які допоможуть тримати заряд довше. Є ще безліч міні прийомів, від зменшення яскравості екрану до перемикання SIM карти на 2g.