Softnews

Названо ТОП-20 найпопулярніших програм для смартфонів

28.04.2022
1 хвилина на прочитання
смартфон програми

Під прицілом аналітиків із компанії Sensor Tower вкотре опинився ринок мобільних додатків. Експерти вирішили з’ясувати, які саме продукти віртуальної індустрії користувачі iOS та Android завантажують найчастіше у 2022 році. І результати вийшли досить цікавими, щоби поділитися ними з вами.


Для початку за загальним числом завантажень. За перший квартал цього року з Google Play користувачі завантажили 28.3 мільярди різних додатків, у AppStore результати скромніші – 8.6 мільярда. Найпопулярнішим додатком на обох платформах виявився TikTok, одразу за ним соціальні мережі Instagram та Facebook. А замикають п’ятірку месенджери Facebook та Telegram.

Новини по темі

Мобільні ігри аналітики виділили в окрему категорію із власним рейтингом. І тут лідирує Garena Free Fire – королівська битва у стилі PUBG Mobile. На другому місці – раннер Subway Surfers, на третьому – головоломка Merge Master. Ну а сам PUBG Mobile виявився лише на шостому рядку. Хоча йому далеко до падіння суперпопулярної донедавна Among Us, яка впала відразу на 20 місце.

Тенденція загалом така, що рік у рік люди завантажують дедалі більше мобільних додатків. За перший квартал 2022 року користувачі завантажили сумарно 36,9 мільярда додатків, для порівняння торішній результат був на 1,4% меншим. 

Читати GSMinfo в Google News
Читати GSMinfo в Telegram
Читати GSMinfo на Facebook

﻿
28.04.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button