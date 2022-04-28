Названо ТОП-20 найпопулярніших програм для смартфонів

Під прицілом аналітиків із компанії Sensor Tower вкотре опинився ринок мобільних додатків. Експерти вирішили з’ясувати, які саме продукти віртуальної індустрії користувачі iOS та Android завантажують найчастіше у 2022 році. І результати вийшли досить цікавими, щоби поділитися ними з вами.





Для початку за загальним числом завантажень. За перший квартал цього року з Google Play користувачі завантажили 28.3 мільярди різних додатків, у AppStore результати скромніші – 8.6 мільярда. Найпопулярнішим додатком на обох платформах виявився TikTok, одразу за ним соціальні мережі Instagram та Facebook. А замикають п’ятірку месенджери Facebook та Telegram.

Мобільні ігри аналітики виділили в окрему категорію із власним рейтингом. І тут лідирує Garena Free Fire – королівська битва у стилі PUBG Mobile. На другому місці – раннер Subway Surfers, на третьому – головоломка Merge Master. Ну а сам PUBG Mobile виявився лише на шостому рядку. Хоча йому далеко до падіння суперпопулярної донедавна Among Us, яка впала відразу на 20 місце.

Тенденція загалом така, що рік у рік люди завантажують дедалі більше мобільних додатків. За перший квартал 2022 року користувачі завантажили сумарно 36,9 мільярда додатків, для порівняння торішній результат був на 1,4% меншим.