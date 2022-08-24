YouTube назавжди заблокував обліковий запис «КамАЗу»

Відеохостинг YouTube заблокував акаунт російського автовиробника КамАЗ через санкції. Про це повідомляється в офіційному Telegram -каналі компанії.





У компанії Google , що володіє YouTube, розповіли, що профіль автовиробника був заблокований без можливості відновлення. “Акаунт [“КамАЗа”] заблокований відповідно до наших правил щодо обмеження експорту та застосування санкцій”, – уточнили в американській компанії.

Наприкінці червня повідомлялося , що Мінфін США ввів санкції проти КамАЗу. Як заявляли у відомстві, автовиробник є постачальником броньованих автомобілів для російської армії. Також під обмеження потрапили 70 російських організацій, зокрема державна корпорація «Ростех» та холдинг «Російські залізниці» (РЗ).