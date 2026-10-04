Джонні Депп тікає від привидів у новому трейлері «Ебенезера»

У центрі історії — скнара Ебенезер Скрудж, який терпіти не може Різдво та людей навколо. Його грає Депп, а змусити героя переглянути власне життя мають різдвяні духи. Судячи з нового ролика, знайомство з ними буде далеким від затишної святкової пригоди.

У другому трейлері Paramount Скруджа переслідують моторошні примари, а в одній зі сцен він опиняється похованим живцем. Вест робить акцент на страшному боці історії Діккенса, хоча залишає місце й для гумору — передусім завдяки реакціям самого героя на все, що з ним відбувається.

Для режисера це нове звернення до надприродного після трилогії «X», «Перл» і «МаXXXін». Цього разу основою стала класична повість 1843 року. Сценарій адаптації написав Натаніель Гальперн, відомий роботою над серіалами «Легіон» і «Оповідки з Петлі».

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В оригіналі Діккенса Скрудж за одну ніч зустрічається з духами минулого, теперішнього та майбутнього Різдва. Вони показують йому наслідки його жорстокості й дають шанс змінитися. Рекламна кампанія нової стрічки натякає, що навіть глядачів, які добре знають цю історію, спробують здивувати.

Компанію Деппу в кадрі склали Ієн Маккеллен, Руперт Ґрінт, Дейзі Рідлі, Сем Клафлін, Андреа Райзборо та Трамелл Тіллман. Також у фільмі знялися Артур Конті, Еллі Бамбер, Генрі Ллойд-Г’юз і Чарлі Мерфі.

«Ебенезер» стане першою за вісім років голлівудською студійною стрічкою Деппа. Попередньою були «Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда», що вийшли 2018-го. Відтоді актор працював над іншими проєктами, зокрема зіграв Людовіка XV у французькій драмі «Жанна Дюбаррі».

Американський кінопрокат «Ебенезера» розпочнеться 13 листопада 2026 року — за кілька тижнів до початку різдвяного сезону.