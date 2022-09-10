Вийшов трейлер “Дістати ножі 2” від Netflix

Netflix офіційно представив трейлер до другої частини фільму «Дістати ножі». Його вже можна переглянути на YouTube. Цього разу події розгортаються у Греції. Злочинця детектив шукатиме поміж компанії відпочивальників. Прем’єра має відбутись у цьому році.





Перший фільм-містерія вийшов у 2019 році. Деніел Крейг зіграв детектива Бенуа Бланка. Стрічка зібрала у прокаті понад 300 млн доларів. Її високо оцінили критики. Негативні відгуки були здебільшого на російських сайтах.

Далі у 2020 році права на два сіквела викупив Netflix. Цей фільм, як і попередній обіцяє не бути схожим на нуар. Відомо лише, що сюжет буде біль динамічним та інтригуючим, ніж у першому фільмі. Фанати Крейга задоволені, тому що це свідчить про розвиток головного героя.

Ця частина фільму отримала цікаву назву «скляна цибулина» або ж «монокль». Технологічний магнат запрошує своїх друзів на віддалений грецький острів. В результаті хтось загадково помре на відпочинкові, а Бенуа Бланк шукатиме вбивцю. З локації стає зрозуміло — буде гаряче. У тизері помітно розкішні фони та люксове життя багатіїв, які вміють відриватись. Зірковий каст приємно вражає. Основних персонажів грають:

Едвард Нортон (Бійцівський клуб);

Кейт Хадсон (Глибоководний горизонт);

Дейв Батіста (Вартові Галактики);

Ітан Хоук (Патруль часу).

Таку лігу майстрів своєї справи розбавили молодими акторами відомими за багатьма успішними проєктами, наприклад Джессіка Ю Лі Хенвік. Це британська акторка сінгапурського походження, яка стала першою в історії Великобританії, азійкою, яка почала грати головні ролі в англійських серіалах.

Сам Деніел Крейг чудово вжився у своє амплуа детектива та легко відійшов від образа агенту 007. Фільмування проводили на острові Спеце улітку 2021 року.

Світова прем’єра має відбутись 10 вересня 2022 року на Міжнародному кінофестивалі у Торонто. Вже у листопаді стрічка вийде в обмежений прокат, а з 23 грудня буде доступною на платформі Netflix.